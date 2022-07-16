各組完成機關道具設置後，評審逐桌評分。（李奇叡攝）

新北市教育局長張明文出席活動，並和國小學生一同操作道具。（李奇叡攝）

張明文和國小學生同樂。（李奇叡攝）

新北市今年與世界機關王協會及智高實業公司合作，今（16）日在永和國中舉辦機關智慧王大賽，現場包含國中小學生共40組團隊參與，其中康橋高中國中部團隊表現亮眼，在機關整合賽中包辦國中組前三名。

此次「機關智慧王大賽」為新北市首度舉辦，現場共40組團隊、逾百名師生參與。賽事組別「國小組積木挑戰賽」的前3名依序為鷺江、北大及永定國小；「機關整合賽」則分為國小及國中組，國小組前3名為新埔、中港、海山國小，而國中組前3名皆由康橋高中隊伍包辦，成績亮眼。

新北市教育局長張明文出席活動，並和國小學生一同操作道具。他表示，新北市2019年開始為培養學生動手做、發明及創新，首創全國STEAM大聯盟總部，此次更首度公私合力，搭建競賽挑戰平台。

新北市教育局說明，新北市目標是從108學年度起，5年內培育500位種子教師，促進學校全面發展跨域課程與教學，並積極扶植STEAM教師社群，鼓勵校內或跨區域組成策略聯盟，達成擴散效果。

競賽現場學生利用生活物件及各種原型材料組裝搭建，透過機關精巧設計，完成比賽任務，能考驗學生臨場反應，並刺激學習統整能力。

張明文期待，運用科技積木培養STEAM（科學、科技、工程、藝術、數學）素養以及跨領域團隊合作，藉此培養更多學生成為STEAM跨領域創新人才。

永和國中校長鍾兆晉表示，學生平時會利用課餘時間或是彈性課程來練習競賽內容，很高興能看見越來越多學生對此產生興趣，未來考慮會再新增組別，讓學生有所發揮。

台灣師範大學教授、科技領域教學研究中心主持人張玉山則指出，此次賽事提供學生創造思考的機會，也給孩子一個盡情發揮表現的舞台，今天看到了許多讓人感到驚豔的作品，相信學生為這次比賽下了許多功夫，也看見學生在製作過程中發揮、實踐創意，統整不同學科領域知識，轉化為實體應用能力。