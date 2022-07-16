伊朗Shahed-129無人機

[2/2] Shahed - 191

Powred by micro turbojet engine ; 300 km/h at alt 25k ft, Endurance 4.5 hrs, Combat rad 1500km.

Has EO/IR turret, 2 X Internal Bays,Sadid-342 guided glide bombs & 2 retractable skids. pic.twitter.com/emPjqX9rau — AERIAL WARRIOR (@zspcl) July 16, 2022

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，1支俄羅斯代表團6月至少2度造訪伊朗中部機場，以檢視武裝無人機，而CNN也取得了相關衛星圖像。

CNN新聞網16報導，美國官員說，伊朗6月開始在德黑蘭南部的卡善機場（Kashan Airfield）向俄方展示了Shahed-191和Shahed-129無人機，而這兩款無人機都能搭載精準導引飛彈。

蘇利文說，美方掌握的情資顯示，包括武裝無人機在內，伊朗政府正準備提供俄羅斯數百架無人機，而莫斯科顯然也對採購伊朗攻擊無人機感興趣。

俄羅斯代表團繼6月訪問伊朗後，7月5日又度赴卡善機場視察。美國總統拜登即將結束任內首次中東行，而他這次訪問以色列，沙烏地阿拉伯和海灣國家，伊朗正是他們討論的焦點。1名美國官員說，伊朗和俄羅斯日益加強合作，說明了美國為什麼需要持續在中東刷存在感，並保持影響力。

Exclusive: A Russian delegation has visited an airfield in central Iran at least twice in the last month to examine the Shahed-191 and Shahed-129 drones, both of which can carry precision-guided missiles. https://t.co/EHfXafnDKO — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) July 16, 2022

伊朗Shahed-129無人機

本周稍早新解密的美國情資顯示，伊朗可望供應俄羅斯數百計無人機以對付烏克蘭，同時最快會在7月底開始訓練俄軍如何操作。如今美國認為，俄羅斯顯然已經轉向伊朗，以尋求補充無人機庫存。但目前還不清楚的，就是這些無人機究竟有多精密有效。

而美國官員3月透露，俄羅斯為了烏克蘭戰爭，先前曾向中國求助。不過當時蘇利文說，到5月底為止，美國並未看到有證據顯示，中方為俄羅斯侵略烏克蘭提供任何軍事或經濟援助。