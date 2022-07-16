中國現代國際關係研究院中東所所長牛新春16日在大陸《環球時報》撰文指出，美國總統拜登中東行程中沒有伊朗這一站，伊朗話題卻伴隨訪問始終。因為遏制、對付伊朗是拜登中東行的重要目標之一。美國似乎在編織一張遏制伊朗的密網，華盛頓能成功嗎？

牛新春稱，首先，美國在營造反伊朗氛圍。指伊核問題正朝「伊核危機」方向演變。拜登竭盡全力營造遏制伊朗的氛圍，既希望伊朗在壓力下回到談判桌前，也是為談判失敗做準備。

在以色列，拜登一下飛機就在以色列國防部長陪同下參觀美以聯合研製的先進防空反導系統。明顯向伊朗示威、炫耀武力。此後，美以共同發表「耶路撒冷宣言」，重申絕不允許伊朗擁有核武器，美國還宣稱不惜動用武力。以色列更是提出，要對伊朗所有核活動（不僅是核武器）實施軍事打擊。

在沙烏地阿拉伯，拜登召開阿拉伯國家峰會，推動阿拉伯國家加強同以色列的安全合作，共同對付伊朗威脅。據報導，以色列要求美國在峰會宣布成立「中東防空聯盟」，把美國中東駐軍、相關阿拉伯國家和以色列的飛彈發射器、雷達、衛星、地面感應設備連成一體，由美國中央司令部統一協調，形成針對伊朗的地區飛彈防禦體系。

牛新春認為，其次，伊朗手裡也不缺牌。近十年來，伊朗國內深受經濟、社會問題困擾，但國際層面因「阿拉伯之春」、美國中東戰略收縮、波灣國家內訌等因素，令伊朗的外部壓力相對減緩。得益於地區形勢的變化，近年來伊朗的影響力大大增加，被戲稱為「控制著德黑蘭、大馬士革、貝魯特、沙那、巴格達五個首都」。更重要的是，伊朗與這些國家之間不僅是雙邊的「輻輳模式」，而且通過代理人之間互幫互助，形成網格化的「蜘蛛網模式」。特別是西方國家認為，伊拉克、敘利亞和黎巴嫩、伊朗四國連成一片，形成所謂「什葉派新月」，讓伊朗坐擁現代史上最強大的地區影響力。

由於在飛彈、無人機技術領域的突破，伊朗反遏制的戰爭能力倍增。美以都意識到最迫切的伊朗威脅是飛彈、無人機，而不是核問題。美國國防情報局認為，以前伊朗飛彈的問題是精確度不夠，但是現在他們能夠大規模、精準打擊整個中東地區。

在核談判問題上，伊朗目前處於有利位置，明顯是伊朗不急美國急。自2021年起，伊朗開始提升和平利用核能的能力，但美方認為德黑蘭從數量上、品質上實質性大幅突破核協議的限制。如果目前的狀態持續下去，幾周內伊朗核問題或將越過「可掉頭的點」。因此，美國認為時間非常緊迫了。

與此同時，美國通過制裁手段壓制伊朗經濟的效果越來越不明顯。伊朗已摸索出抵禦制裁的「抵抗經濟」模式，足以保證伊朗生存。石油生產也回升到平均每天240萬桶，儘管仍低於制裁前的380萬桶。伊朗政府一位高層官員預測，2022財年伊朗石油收入可能多達160億美元，能夠支付進口所需費用和公務員工資。

牛新春表示，最後，「反伊朗聯盟」恐難遂願。美國與以色列的聯合聲明乍看來勢洶洶，實質沒有任何新內容。在伊朗核問題上，不允許伊朗擁有核武器，是美國歷屆政府的一貫立場。只要伊朗真的製造出核武器，美國或以色列一定會實施軍事打擊，這一點美國、伊朗、以色列都心知肚明，這也是為什麼這麼多年伊朗一直在「核門檻」附近徘徊的原因。實際上，問題的真正核心是，美國到底允許伊朗離核門檻多近。