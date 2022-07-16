111學年度大專校院境外生專案入境作業已於本月啟動，教育部今(16)日表示，新增「依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）」與「研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）」兩類對象，擴大境外生來台求學與交流。

教育部說明，在開放境外生來台方面，除了包含僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生入境，今日宣布再新增兩類對象，可入境來台境外生共有6大類：

（一）境外學位生（含外國學生、僑生、港澳生、陸生）

（二）僑生先修部學生

（三）外交部台灣獎學金受獎生（外籍生）

（四）雙邊互惠及特殊外交考量、優華語計畫、教育部獎補助外國人士來臺短期研究等學生（外籍生）

（五）依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生（外籍生）。

（六）研習華語2個月（含）以上之學生（外籍生、港澳生）。

在入境時間方面，教育部指出，境外學位生、僑生先修部學生、外交部台灣獎學金受獎生、依學校與外國學校簽訂教育合作協議所招收之外國交換學生，得於8月1日起入境。

至於其他屬於雙邊互惠及特殊外交考量、優華語計畫、教育部獎補助外國人士來台短期研究等學生，教育部稱，延續110學年度持續辦理中。而研習華語2個月（含）以上之學生得於7月15日起入境。

教育部提到，在防疫管理方面，檢疫天數採居家檢疫3天及4天自主防疫。檢疫場所則以國內合格之防疫旅館或經地方衛生單位核可之學校檢疫宿舍。若防疫旅館或學校隔離宿舍床位不足時，得報教育部協調集檢所提供床位。