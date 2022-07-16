國道一號中山高大灣交流道南下匝道處，今天中午12點多傳出一起轎車起火燃燒的意外，所幸，車上3人已及時逃出，台南市消防局獲報趕到場灌救，花7分鐘撲滅火勢，現場一度造成車流回堵，整起火燒車發生原因仍待進一步釐清。
台南市消防局指出，中午12點19分接獲員警轉報中山高南下永康路段大灣交流道南下有一起火燒車事件，隨即出動3車7人馳援，12點26分出水灌救，12點33分撲滅火勢。車上的江姓駕駛與2名乘客都已及時逃生，無人員受傷。
國道一號中山高大灣交流道南下匝道處，今天中午12點多傳出一起轎車起火燃燒的意外，所幸，車上3人已及時逃出，台南市消防局獲報趕到場灌救，花7分鐘撲滅火勢，現場一度造成車流回堵，整起火燒車發生原因仍待進一步釐清。
台南市消防局指出，中午12點19分接獲員警轉報中山高南下永康路段大灣交流道南下有一起火燒車事件，隨即出動3車7人馳援，12點26分出水灌救，12點33分撲滅火勢。車上的江姓駕駛與2名乘客都已及時逃生，無人員受傷。
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