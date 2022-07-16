樂天桃猿啦啦隊成員「熊霓」，憑著甜美外表與傲人火辣好身材受到矚目，之前一段3分鐘應援舞蹈影片爆紅，還吸引日本網友注意，紛紛表示「想去台灣看棒球」，她日前配合球團舉辦的「上班族趴」，換上白襯衫搭配黑色短裙的OL裝扮，卻因為裙子疑似太短走光，直接露出「屁股蛋」，讓不少網友眼睛大吃冰淇淋。

樂天桃猿日前舉辦「上班族趴」，啦啦隊成員紛紛換上OL裝扮應援，身材火辣的熊霓穿上白襯衫搭配黑色短裙，還套上黑絲襪及細跟高跟鞋，接著靠在牆上對著鏡頭擺出甜美微笑，並做出撩人動作，除了傲人上圍呼之欲出，S型火辣曲線更是一覽無遺，不過似乎因為裙子太短，一顆蜜桃翹臀直接露出，讓所有人看得血脈賁張。

熊霓曬出一系列養眼照之後，也不忘向網友嬌嗔喊話：「有這樣的同事，你們願意加班嗎」，立刻釣出一票網友回應：「我要 ~~~我要加班到天亮」、「不加....因為我們下班還要一起約會」、「好辣，我每天都要加班喔」、「自願放棄公休」、「如果一直維持這個姿勢，是可以加一下班啦」、「如果加班時，女同事一直維持這姿勢，我願意無條件加班」。

熊霓從小就熱愛跳舞，也曾是青少年國標舞選手，據悉父親為了栽培還砸大錢讓她到義大利學舞，但礙於疫情無法再出國精進實力，便在親友鼓勵下參加樂天啦啦隊選拔，最後在萬人海選中脫穎而出，一舉奪下冠軍。