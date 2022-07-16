前役僅以1分之差輸給中國隊的巴林，16日在亞洲盃男籃錦標賽進行最後一場預賽，雖然打完前3節爆冷取得領先優勢，卻在末節無法阻擋韓國歸化中鋒羅健兒內線強攻，最後仍以73比78敗北，韓國驚險搶到預賽3戰全勝，昂首挺進亞洲盃8強。

畢竟這場比賽已經無關晉級，韓國上半場刻意沒讓歸化中鋒羅健兒打太多時間，沒想到讓巴林趁機發動三分外線火力，打完上半場，竟以42比38領先韓國，甚至打完前3節，巴林仍以61比60領先，韓國只能趕緊把羅健兒換上場穩住戰局。

韓國末節開始就打出7比1小高潮，重新搶回領先優勢，不過巴林仍緊咬比數不放，幸好許雄最後50秒接獲弟弟許訓的傳球投進關鍵三分球，幫助韓國擴大領先到6分，儘管巴林馬上回敬三分球，許訓最後15.8秒穩穩兩罰俱中帶走勝利。

崔俊勇攻下韓國全隊最高15分，外加7籃板、3助攻，羅健兒只打22分鐘，就拿14分、8籃板，李大成也有10分進帳；巴林以伊薩20分最高，奇姆17分、20籃板，阿德拉席14分。