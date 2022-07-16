台北市議員徐巧芯在朱學恒直播時笑稱，她現在隨身帶林智堅兩本論文上政論節目當門神，大家看到都客客氣氣的。（截取自朱學恒直播）

對於桃園市長參選人林智堅捲入論文抄襲風波，被問到有無「原始檔」或「原創資料」時，林智堅回應因為時間真的很久，現在都在找。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在朱學恒直播時馬上拿出林智堅兩本論文，並笑稱這兩本論文超好用，她現在上政論節目都把論文放桌上，跟門神一樣，大家看到都客客氣氣，深怕會朗誦出裡面部分內容！朱學恒也笑說，現在徐巧芯、王鴻薇比林智堅還要了解林智堅的論文！

資深媒體人黃光芹在《新聞不芹菜》網路直播訪問林智堅時問到，有沒有考慮主動拿出「原創」、「原檔」？早期手寫有寫稿，後來有電腦備份，論文跟寫書一樣必須經常修改，一定有存檔，這個最快！也不用去爭執是誰抄誰的。「你有考慮提出原始檔」或是「任何可以去證明你的原創的資料嗎 ？」

林智堅表示，一個論文是在2008年，那時沒有公職，另一個是2016年，其實這些檔案資料，因為時間真的很久。未來要面對學校的學術倫理審查委員會，所以當然現在都在找，把這些資料找齊，這是一定的，本來就是現在一定會做的工作。

林智堅說，「我也會在恰當的時候」，會考量要不要找一個時間先說，或是在學校的時候來說明，當然都要資料準備齊全，現在確實都有在做這個工作。只是這件事非常複雜，一般民眾不容易懂，惟有找出更多資料，讓民眾聽得懂。所以會在最恰當時機會再跟大家說明！

國民黨台北市議員徐巧芯15日在朱學恒直播時得知林智堅的說法後，直說她有林智堅的論文，並隨即拿出林智堅的兩本論文，一本是中華大學的，另一本是台大國發所的！

朱學恒好奇林智堅的謝詞是寫什麼？徐巧芯翻了翻發現，發現沒有謝詞！朱學恒也說，現在論文都用電腦打，「原稿」是什麼東西？且真的沒有謝詞嗎？徐巧芯笑稱，「他就沒有寫啊！」

朱學恒也笑說，現在徐巧芯、王鴻薇比林智堅還要了解林智堅的論文！徐巧芯也提到，這兩本論文超好用，她現在上政論節目都把林智堅的2本論文放桌上，跟門神一樣，大家看到林智堅兩本論文都客客氣氣，深怕會朗誦出裡面部分內容！