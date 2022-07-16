《博物館法》公布施行滿7年，但國民黨智庫研究發現，全台目前有225家私立博物館，但僅8家正式立案，其中有2家還是在《博物館法》上路前就依《社會教育法》立案，等於博物館法上路7年，私立博物館僅新增6家，不到3％立案。

國民黨智庫研究更發現，目前立案的順益台灣原住民博物館、長榮海事博物館、迪化二○七博物館、世界宗教博物館、朱銘美術館、源本古舖、霧峰林家花園林獻堂博物館與彰基文史博物館等8家私立博物館，都集中在中北部。

國民黨智庫表示，私立博物館申請立案少是因立案條件與限制多，獎勵與補助卻偏少，難以激發申請登記動力，以文化部博物館事業推展補助為例，2020年有16個單位獲補助，其中公立博物館7家，私立博物館3家，其他6家非博物館。

國民黨智庫召集人陳學聖表示，當初《博物館法》立法目的之一就是希望解決私立博物館困境，如今與博物館無關的單位只要提個計畫就可以得到補助，而真正苦心經營的私立博物館卻未被照顧，顯見該法並未發揮積極作用。