明天是民進黨召開全國黨代表大會日，民進黨新北市長參選人林佳龍今在臉書公布競選Slogan「新北大翻新！市民一起贏！」，他明會和所有民進黨的縣市首長會合，一起宣誓要打贏這場2022關鍵的選戰，他說，接下來的選戰裡，會讓所有新北市民和台灣人民看到，民進黨將以團結無私的精神，共同作戰，對決同床異夢的國民黨與新北市長侯友宜，徹底翻轉新北市。

林佳龍說，知道在很多人心中，認為新北這場仗並不好打，但從宣布徵召到現在，他收到許多來自基層的熱情，不管是社群上的留言還是私訊，都有許多市民朋友告訴我，他們對這場選舉唯一的想法，就是：「新北一定要翻轉！」

林佳龍表示，「新北大翻新」，用台語唸就是「新北大翻身」，新北從台北縣升格到新北市，還有許多軟硬體建設尚未升級，也尚未將成為國際大城的能量爆發而出！

他認為，新北市長要有雄心壯志，更要設定讓新北超越台北的目標，成為台灣新都，名符其實的台灣第一大城。這是他們可以與市民朋友一起規畫的未來藍圖。帶著新北市的志氣，當我們一起形塑「新的新北認同」，將會迎來新的驕傲、新的文化，新的自我。

他將努力讓新北市的潛力甦醒，以更大格局的政策視野，驅動首都圈的大升級。未來，也會陸續提出流域大治理、產業大振興、交通大順暢、社福大溫暖、智慧大未來等重大政策願景，向各界請益。