#EFFIS Fire Danger Forecast for 15 July



🔥Very Extreme Danger forecasted in:

➡️South & western #Spain🇪🇸

➡️Central & southern #Portugal🇵🇹

➡️Southeastern #France🇫🇷

➡️Southeastern #Greece🇬🇷



Extreme Danger is present in areas of:

🇵🇹🇪🇸🇫🇷🇮🇹🇦🇹🇭🇷🇧🇦🇲🇪🇦🇱🇸🇰🇵🇱🇭🇺🇷🇸🇬🇷🇹🇷🇨🇾 pic.twitter.com/mkmsshOvJg