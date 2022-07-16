野火肆虐南歐個國

極端氣候來襲，南歐超級熱浪持續蔓延，法國、葡萄牙、西班牙，遭野火肆虐已經一個多月，地中海上的希臘也苦不堪言。

據《德國明鏡》（Der Spiegel）報導，西班牙目前17個自治區中有16個已發出高溫警報。在安達魯西亞和埃斯特雷馬杜拉，氣溫分別攀升至 44 和 45 攝氏度，西班牙國家氣象局表示，就規模和長度而言，西班牙的熱浪是自 1975 年有記錄以來最長的熱浪之一。

位於安達魯西亞的臨海城市馬拉加，由於森林大火，當局已下令疏散一千多人。西班牙西南部卡塞雷斯市附近的森林大火也在肆虐，其中一場大火在一夜之間蔓延到蒙弗拉圭國家公園 (Monfragüe National Park) 18,000 公頃的國家公園。

西班牙卡雷賽斯附近大火（美聯社）

歐盟執委會下轄哥白尼緊急環境管理衛星圖像服務（Copernicus Emergency Management Service），發布高風險地區如下：

葡萄牙消防隊員把握時間休息（美聯社）

此外《英國廣播公司》（BBC）報導，14日葡萄牙北部的皮尼奧（Pinhão）一度測得攝氏47度，創下葡萄牙大陸 7 月以來的最高紀錄，此外，自 7 月 7 日以來，葡萄牙衛生官員記錄的死亡人數比正常水平高出 238 人，目前原因歸於非常炎熱且乾燥的天氣，其中受影響最嚴重的是老人、兒童和慢性病患者。 緊急事故官員表示，過去一周間，火災已經造成 187 人受傷。

葡萄牙萊里亞的居民試圖滅火（美聯社）

法國的野火災情也很嚴峻，南部大西洋沿岸的兩場森林大火持續蔓延，週五晚間，警消人員疏散了波爾多（Bordeaux）南邊的三個社區。民防部門警告說，羅納河谷存在特別的火災危險，本週末西北風可能會席捲乾燥地區。

7月15日法國吉倫特省消防隊正在靠近朗迪拉的地區應變森林大火（美聯社）

希臘消防部門表示，過去24小時內一共發生了108起野火，由於強風，克里特島雷西姆農（Rethymno）港南方一場特別大的野火，目前無法控制，作為預防措施，奧恩鎮被疏散。雅典東南部也發生火災，稍早，地區當局再次宣布了二級森林火災警戒，包括大雅典地區和幾個度假島嶼，都在警戒範圍內。

今年極端氣候所帶來的熱浪還將持續很長一段時間，如何盡可能減少民眾生命財產損失，仍考驗著各國政府以及有關當局。