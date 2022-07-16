「Hight咖森林」利用電腦動畫勾勒出毒品的各式情境，讓青少年瞭解毒品誘惑及猖獗情形，也防止青少年接觸新興毒品，將拒毒意識從小培養。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

高雄市鳳山分局執行「青春專案-保護青少年」，製作影片「Hight咖森林」，利用電腦動畫勾勒出毒品的各式情境，讓青少年瞭解毒品誘惑及猖獗情形，也防止青少年接觸新興毒品，將拒毒意識從小培養。

鳳山分局1日至17日，透過網路舉辦『青春專案-網路直播影音宣導』活動，將影片於高雄市政府警察局鳳山分局全球資訊網及各所隊粉絲專頁公佈，藉此向所有參與此活動青少年學生朋友強力宣導「防制少年接觸新興毒品」治安理念。

影片「Hight咖森林」介紹現今毒品誘惑及猖獗的情形，動畫內容在描述現今毒品在網路上散波猖獗，許多人掉入陷阱，而靠著毒品來維持精神，容易讓毒品的吸食劑量愈來愈重，更強調各式新興毒品之泛濫以及包裝態樣，常使得年輕人基於因為好奇心及或同儕影響而誤入毒路。

分局表示，吸食毒品後容易上癮，更會造成身體不可挽回的傷害，如尿失禁、精神不濟等等。提醒大家，對於來路不明的食物、飲品應注意及提高警覺，進入陌生場所時對於離開視線的飲料，如有疑慮也不要再飲用，保護自己身體安全，過一個快樂的暑假。

「Hight咖森林」引起大眾好奇點閱欣賞，讓大家認識毒品、遠離毒品，分局長孫成儒也呼籲青少年及家長，善用暑期長假與家人相處時光、共同透過網路學習認識新興毒品及所帶來的相關危害，讓孩子的拒毒意識從小培養。

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