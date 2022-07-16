馬英九基金會今舉辦的民間能源論壇活動，民進黨發言人謝子涵回應表示，若按照國民黨的能源政策，請問台積電現在要到哪邊去找綠電？

她說，如果國民黨真的那麼在意整體能源發展，2016年交接怎麼會交出一個備轉只剩下1.6％的狀況，還有一個狀況百出無法使用的核四廠。可見馬英九的能源政策，就如同九二共識一樣貧瘠，只剩重啟核四可講，但這已經被證實是完全不可行的方案。

謝子涵指出，去年侯友宜、林姿妙、徐耀昌等國民黨籍地方首長接連不挺核四，人民也在公投用選票給出最好的答案，台灣的能源規劃不應該再往這個死胡同裏面走。

她說，關於核一廠與核二廠的室外乾貯設施，前後兩任新北市長都刻意忽略台電已經依照市府要求與法律規定修改施工方案的事實，持續技術性卡關，也導致核二廠一號機被迫提前除役。

謝子涵表示，國民黨連已經發生的核廢料處置問題都沒有好好處理，還有甚麼資格拿蓋不好的核電廠向國人推廣核電，是否主張核廢料永久貯存於新北，必須講清楚說明白。

謝子涵表示，國民黨口口聲聲說民進黨錯誤的能源政策是造成缺電的原因，卻無視於自己執政期間怠於新的電力興建，電網的建設經費也對半砍的事實，還把綠能當作丑角，2016年的5月，全台備轉容量一度只剩下1.6％，差點造成全台大限電，這些無可抵賴的缺失就是國民黨留給大家的爛攤子，國民黨卻選擇性失憶。

謝子涵強調，國民黨不斷告訴大家核能是國際的趨勢，但觀馬總統過去喊出「千架海陸風機」、「陽光屋頂百萬座」，最後幾乎毫無成果。

謝子涵表示，在淨零轉型的趨勢下，綠電已經變成加入國際供應鏈的必要條件，企業的需求早就從「用電無虞」轉變成「用綠電無虞」，可惜國民黨卻看不見這個趨勢，因為只有單壓核四重啟的錯誤能源政策，忽略國際淨零趨勢以及綠電供應鏈的發展。