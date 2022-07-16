新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬5296例確定病例，分別為2萬5251例本土個案及45例境外移入。指揮中心發言人莊人祥表示，今日病例數與昨天相當，但較上周六下降百分之10，另確診個案中新增72例死亡。

今日新增的本土個案分布為新北市4350例，台中市3217例，高雄市2662例，桃園市2661例，台北市2358例，台南市1906例，彰化縣1249例，屏東縣893例，苗栗縣711例，雲林縣708例，新竹縣658例，宜蘭縣627例，嘉義縣508例，新竹市499例，南投縣453例，花蓮縣425例，基隆市400例，嘉義市317例，台東縣300例，金門縣168例，澎湖縣157例，連江縣24例。

至於境外移入個案，分別自美國（6例），越南（2例），印度、新加坡及澳大利亞（各1例）移入，另34例感染國家調查中，入境日期介於今年7月13日至7月14日。

中重症與死亡比例。（圖／指揮中心提供）

國內今也新增106例中症、59例重症個案，重症個案中增72例死亡，介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中65例具慢性病史、52例未接種3劑 疫苗，確診日介於5月6日至7月13日，死亡日期介於5月10日至7月13日，無特殊個案。

2020年以來，國內共累計424萬466例確診、8103例死亡。今年新增的418萬4399例本土個案中，有416萬5344例輕症及無症狀（99.55％）、1萬651例中症（0.25％）、8404例重症個案（0.2％），其中7250人死亡，致死率為0.17％。