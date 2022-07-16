【愛傳媒樂風專欄】原文書寫於2008年，該對狛犬已於2017年遭人以鐵槌擊毀。

臺北市的逸仙國小，門口竟有鎮校石獅！

一般來說，有石獅的地方多為寺廟、墳墓、官署等等，學校既非神明聖域，也不需靠威武的獅子來顯示威儀，擺獅子做啥用？說是裝飾嘛……好像獅子的體格又不太好，而且尾巴還怪怪的。

原來，擺在門口的並非中國寺廟的石獅，而是北投神社的狛（ㄆㄛˋ）犬，逸仙國小附近於日治時代有座北投神社，光復後神社遭拆除，鎮守神社的狛犬就這麼因緣際會的來到了逸仙國小，原本是擺在校園裡，神社狛犬近三年來逐漸被人注意後，就移到門口來了。

狛犬的用途和中國寺廟的石獅一樣，都是驅除邪魔，守護神明聖域。關於其由來有一說是日本奈良時代天平四年（西元732年），高麗獻給日本聖武天皇一對產自西藏，樣貌十分可愛的狗，因其由高麗進獻，日本人稱之為「高麗犬」。

天皇將公的命名為美王，母的為花姬，後兩隻狗去世後，天皇十分傷心，命雕刻師傅刻下美王與花姬的像，又因兩狗身上白毛較多，以犬部右邊為白字的狛（ㄆㄛˋ）作為這雕像的名稱，「狛犬」一詞遂產生了。

有人認為聰明的花姬和美王也許是神派來的使者，會守護天皇，於是也打造了狛犬造型的墜子，掛在天皇與皇后御帳的帷幔。到了鎌倉時代，逐漸演變成神社的守護者。

石獅有公母之分，狛犬有無公母之分？學者李榮聰認為這個問題很複雜，所以他的研究裡面不以公、母來分，而是以「阿」、「吽」區別，開口的犬稱為「阿」像，閉口稱為「吽」像。不過北投神社的狛犬可以分辨公與母，其擺放方式為龍邊母，虎邊公，李榮聰的文章裡面稱這種放法為「吽阿11型」，又名「舞鶴式設置法」。至於目前這樣的擺法是不是原本北投神社的放法，由於沒找到相關的老照片，就無法下定論了。

北投神社的狛犬為藍色，應該不是原來的顏色，體積不大，公狛犬受損情況較嚴重，尾巴與耳朵都有斷裂現象，母狛犬尾巴好像也有補接痕跡。尾巴上翹成筍狀，是狛犬一大特徵。

另外辨別狛犬也可以看身上的漩渦狀圖形，有人說那是神社的標誌，樂風於此較無研究，待資料蒐集夠多再行求證，北投神社狛犬身上的漩渦有五「瓣」，臺灣神社（現圓山大飯店）有六「瓣」，不曉得是否與神社等級有關。

最後來看看狛犬的「私處」，公狛犬有些微突起，兩顆「蛋蛋」還算明顯，母狛犬則無，據說有些神社狛犬未雕性器官，所以公母難辮。

逸仙國小原本把狛犬放在學校裡，並用鐵鍊固定，現將狛犬擺到門口雖方便古蹟愛好者欣賞，但也不禁讓人擔心其安全……

作者為一介小角色

照片來源：作者提供。

●經授權刊載，原文出處：樂風的民藝筆記部落格。

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