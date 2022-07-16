林清治（左三）捐贈的木馬和輕便車等給新竹林管處，由地方耆老彭學堯（右二）在文物上題字。（羅浚濱攝）

早年經營林業起家的林清治，收藏不少昔日林場器材和設備，3次捐贈給竹東林業展示館，16日偕兒婦在新竹林區管理處竹東工作站捐贈輕便車和木馬等設備，給台大、新竹試驗中學及竹東國中等學校，共同見證竹東林業發展史。

林清治並捐贈高度近200公分的花瓶給新竹縣政府，是利用在地樹木結合藝術的賦與新生命的國寶級藝品，未來將放在竹東客家音樂村展廳，由縣長楊文科代表接受。

楊文科指林清治是國寶級人物，很了解竹東昔日林業發展的歷史，能捐出珍貴林木相關收藏，非常有意義。

林清治偕同兒子林奇旺和媳婦林曉嵐致贈木馬和輕便車等林業文物給新竹林管處，由高齡90多歲的地方耆老彭學堯在文物上題字，並捐贈利用台灣杉製作六彩花瓶給台大實驗林管理處等單位，致贈儀式簡單隆重。

新竹林區管理處長夏榮生表示，木馬和輕便車都是台灣早期木材運輸載具之一，木馬狀如雪橇，由木馬工人在前搭背帶及利用地面每隔2尺許橫鋪一枕木的軌道而行，以控制木馬前進方向，後方有時還要隨一人推行相助。

輕便車則像一張翻倒過來的木桌加上四個輪子，在狹窄的輕便軌道上以人力推送，也稱為「台車」，運送林木、糖鐵等外，用途從軍事、貨運到客運都有。

夏榮生表示，林務局最近在修建竹東宿舍園區，完工後將可呈現早期竹東林產業的文化面向，這次受贈的輕便車和木馬是昔日運送林木的機具，未來可充實林業推廣教育的內容。

林清治的兒子林奇旺是美國麻省理工學院生化博士，他說2006年「竹東林業展示館」籌設以來，父親捐贈3次林場器材與設備充實館藏，希望藉著古老文物與地方鄉土文化緊密配合，推動林業展示歷史探索，能讓下一代更能了解竹東鎮昔日林業榮景。