嘉義市慶安社區關懷據點暨C級巷弄長照站歡慶揭牌，市長黃敏惠（第二排中）稱讚。（廖素慧攝）

嘉義市慶安社區阿公阿嬤從初一十五吃素開始共餐，再活用閒置空間打造弄巷關懷據點，市府及民間機構挹注資源，增置軟硬體設施，16日「照顧關懷據點並設置C級巷弄長照站」由市長黃敏惠揭牌，正式運作，市府表示，今年關懷據點可望增至40個。

嘉義市慶安社區發展協會理事長蔡坤達說，他經年累月在外地跑業務，為了照顧日漸年邁的父母親而返嘉，看到鄰里的年輕人外移，老屋老人靜悄悄，只有假日才有熱鬧的聲音，他想念阿嬤生前每逢初一十五吃素，於是4年前成立社區發展協會，揪老人家初一十五共餐吃素，讓老人家走出家門。

參訪台北寸土寸金的巷弄關據點後，經市府社輔導，3年前成立關懷據點，提供訪視、電話問安、辦理健康促進活動、預防及延緩失能照護服務，今年4月起每周服務時段增為10時段，並加入諮詢、轉介、共餐等服務。

蔡坤達說，慶安社區關懷據點活用老屋增建廚房，鄰里的空地營造綠美化環境，自家的客廳也當作視聽室，社區居民齊心協力打造出長輩能一起聊天、共餐的場所。

市長黃敏惠表示，慶安社區發展協會在市府各單位輔導協助下，找到社區自己的特色，成立關懷據點，一路走來努力突破困難，服務時間2個時段增加到全時段，這就是協會理事長蔡坤達及志工們、社區民眾共同努力的成果展現，讓老人家能健康在地老化。

市府社會處表示，目前全市有37個關懷據點，慶安社區發展協會原本的場地十分克難，市府推介民間資源挹注補助款，加上社區居民合作，而營造出「關懷據點暨C級巷弄長照站」，以後每年有市府及中央補助約百萬元，作為聘用專案人力、照服員、共餐等服務用途。