士林區景觀餐廳「大溪地花園」，2020年2月時發生火警，大火約1小時後才撲滅，廖姓、吳姓2名竊賊趁火災後餐廳一片狼籍、等待整修時，凌晨潛入偷走店內電纜線及銅器，遭警方逮捕時原本認罪，但到法院時又翻供，但辯詞不為法官採信，依竊盜罪分別判廖、吳有期徒刑1年及10個月。

2020年2月8日，佔地千坪的大溪地花園景觀餐廳發生火警，當時警消動員70人搶救，所幸員工及顧客均已及時疏散，未有重大傷亡，火勢不斷延燒1個小時才完全撲滅。

判決指出，廖、吳2人後來發現餐廳整修中，入夜之後都無人看守，2020年5月7日凌晨2時，兩人共騎1部機車前往餐廳，以鐵鉗剪斷店內電纜線，另將1批銅質餐盤全部搜刮。

為免警方查緝，兩人凌晨3時又跑到至善路偷另1部機車，再騎該車回到餐廳，打包所有贓物後離開，事後帶至新北市土城區某回收場變賣，其中電纜線賣了8800元，銅器賣得3000元。

餐廳負責人次日發現後報警，檢警經循線追查，日前循線逮捕兩人，兩嫌原本坦承行竊，但至士林地院開庭時，竟然翻供否認。

廖供稱自己從沒去過該餐廳，也沒有行竊，他賣的電纜線是別處撿到的，吳則辯稱他雖然有去餐廳，但也沒有偷東西，他向警察坦白行竊，可能是因為剛吸過毒，所以自己在胡說八道。

合議庭法官堪驗檢警提供的偵訊影像，認為兩嫌當時對答如流，對作案流程及變賣過程詳細說明，其中吳的反應也不像吸毒恍神，認定兩人是因畏罪才翻供，依攜帶凶器竊盜罪，判廖1年、吳10個月有期徒刑，另沒收變賣贓款或追徵其價額。

法官勘驗檢方去年3次偵訊影像，發現吳男對答如流，提及案情能輔以手勢說明，且3次自白一致，不如其所稱「吸毒恍惚」，且吳男明顯是在某次開庭時，廖男出言埋怨吳男「為何承認」後，改變態度，是要掩護廖男，故不採信吳男翻供辯詞；近日審結依共同犯攜帶凶器竊盜罪，前後共2案，判吳男10月徒刑、廖男1年徒刑，另要追繳其不法所得。