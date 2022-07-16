中嵙社區梨柿產業推廣活動今登場，讓民眾體驗農村採果樂，相當有趣。（台中市農業局提供）

台中市東勢區中嵙社區發展協會16日舉辦中嵙社區梨柿產業推廣活動，活動介紹中嵙社區特色，並由在地社區團體帶來傳統二胡及客家歌舞表演，還有剪枝採果等活動，讓民眾體驗農村採果樂，相當有趣。

台中市農業局輔導東勢區中嵙社區發展協會於今日在東勢區梨之鄉遊客中心舉辦111年中嵙社區梨柿產業推廣活動，農業局指出，中嵙社區在921大地震時重創社區內建設及產業，經由居民通力努力，以嶄新樣貌重新呈現在大眾面前。

今日活動重頭戲為高接梨採果體驗，由導覽人員解說梨樹生態並教導遊客進行剪枝採果，讓民眾體驗農民採收辛勞，並搭配著輕鬆療癒手作活動-草頭娃娃DIY，讓遊客度過充實又有趣的一天。

農業局說明，中嵙社區以農業為主要經濟來源，有高接梨、柿、柑橘、蘭花及咖啡等農作，並坐擁豐富生態資源，還有海拔650公尺的穿霧步道，可360度鳥瞰大甲溪與大安溪間廣闊平原，步道內的竹林小徑讓遊客彷彿置身於日本京都嵐山中，享受山林靜謐感，此次活動遊客可體驗不同於春日的山林微旅行，感受夏日陽光帶來的山城魅力。