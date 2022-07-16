現代人工作壓力大、生活步調緊湊，便祕更是不少外食族的通病，對此，大腸直腸外科醫師謝依蒨強調，「痔瘡不會造成便秘，便秘才會造成痔瘡」，直言痔瘡是肛門口正常良性組織的老化，一旦有了就不會不見，只會隨著時間或是保養不當越來越大，但是只要改變生活中的不良習慣，也能和它和平共處。

針對民眾好奇，大便有血就是痔瘡嗎？國健署曾表示，糞便當中有血的原因很多，基本上從口腔、胃、腸道及肛門出血，都有機會於糞便中排出，若發現有血便情形，不要以為只是痔瘡發作，有可能是息肉、大腸癌或是其他原因所致，應至醫療院所就醫檢查。

此外，長期便秘、久坐馬桶、在馬桶上醞釀便意都是醫師診間最常聽到的不良習慣，謝依蒨特別在臉書粉專分享6招，有助於避免痔瘡或是與痔瘡共存而不惡化，除了多攝取助排便的食物，像是優格、益生菌、蔬菜、水果等；也要喝足量水分；並保持良好的運動習慣，其中以有氧運動最佳。

再者，還要養成排便好習慣，包括每次排便儘量不要超過15分鐘，也不要在廁所滑手機；或是等到感覺糞便到達肛門口時，再去解便；若感覺還沒排乾淨，可起身稍微走動培養便意後，再去解便。

最後，謝依蒨提醒，有時痔瘡太大的話，肛門口會有腫脹的異物感，導致排便困難，這時可前往門診向醫師諮詢，以利了解狀況。