曾沛慈新造型挑戰性感服裝。（亞神音樂提供）

曾沛慈新造型挑戰性感服裝。（亞神音樂提供）

曾沛慈年初新添人妻身分，8月即將推出全新專輯《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，她這次不僅在音樂上與8位金獎音樂人合作，包括陳建騏、陳君豪、鍾濰宇、蔡健雅、韋禮安、葛大為、持修、HUSH等人打造，她連造型都突破自我，穿著白色細肩帶洋裝的曾沛慈，胸前還有挖空設計，遊走尺度極限邊緣。她自信地說：「脖子以上有氣質，脖子以下微露性感，男人絕對心動！」

看到大家把目光集中在胸前挖空的部分，曾沛慈急急澄清：「這個中空部分，要我擠出線也絕對可以，但我追求的是一種無拘無束，所以就讓身形呈現很自然的狀態，千萬不要以為我身材不好喔！」服裝尺度大大挑戰曾沛慈的極限，事前她反覆與同事討論，也在試穿後拍照傳給先生看，令她感動的是，先生的態度非常大方：「如果是工作需要，我老婆這麼好看，為什麼不讓大家都能發現她的美。」

專輯名稱《今天陽光就是特別耀眼特別和諧》，拍攝封面當天卻下起了雨，曾沛慈豁達地表示：「這個名稱是希望告訴大家，無論遇到什麼狀況，只要喚醒心裡美好的部分，即使外面狂風暴雨，也不會影響你心中陽光耀眼的狀態，是由你選擇自己的心情，而不是讓你被環境控制。」3年未發片，曾沛慈坦言心情是忐忑多於興奮，「現在時代變化太快，到底要用什麼新的方式讓大家知道我要發新專輯呢？這次自己在專輯各方面參與的部分很多，公司也給了我很大的空間，我對成品非常有信心。」