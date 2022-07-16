台北市長柯文哲任內最後一屆的台北上海雙城論壇籌備，據上海市政府微信公眾號「上海發布」指出，此次將於本月19日在上海、台北分別設立會場，並採用視訊方式召開。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮16日應詢表示，多年來論壇作為上海與台北兩市間重要的機制化交流平台，為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福祉發揮了積極作用，成果有目共睹。

朱鳳蓮更指出，兩岸加強交流合作是民心所向，大勢所趨，支持兩岸城市之間開展廣泛深入交流，共用合作紅利，造福兩岸同胞。

而此次論壇以「韌性 永續 人文」為主題，兩市也將以「線上簽約」方式簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化各領域的交流與合作。回顧雙城論壇舉辦至今，雙方已簽訂多達39項交流合作備忘錄。

另據了解，由於此次舉辦時間較為緊湊，難以落實閉環管理等防疫措施，預計今年上海會場僅開放受邀與會嘉賓進入。其他如媒體等相關人員僅能在分會場透過視訊參與。