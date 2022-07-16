北市連鎖KTV上月發生電梯下墜意外，12名消費者受困40分鐘。國民黨北市議員耿葳追查發現，北市每年光通報消防局的電梯受困案件就逼近500件，每年至少超過2000人受困在電梯內，而她向北市建管處調閱電梯抽驗資料，卻憑空「被消失」，建管處竟扯因為錢櫃大火事件，資料被檢調帶走。建管處表示，2020年以前的資料不齊，2021年之後的資料已補給議員。

耿葳表示，上月北市連鎖KTV發生電梯瞬間下墜，從4樓掉到2樓半的位置，電梯內12名消費者受困，電梯內緊急鈴沒反應、民眾撥打KTV業者電話卻也無法獲得協助，最後改撥電梯業者電話求助，消費者受困長達40分鐘。

耿葳進一步調閱資料發現，北市每年通報消防局的電梯受困案件就約500件，今年也已經有131件，若以每次受困人數平均5人來算，每年至少超過2000人受困在電梯內，電梯儼然成為台北市民的安全隱憂，且很多大樓管理員遇到電梯受困事件都直接通報電梯公司，不會打119，還有相當多黑數未計入。

耿葳指出，她向升降設備主管機關建管處調閱抽查紀錄等資料，建管處卻回覆，2018年及2019年的抽驗資料，因為承辦人已過世沒有交接而找不到，2020年的資料因為錢櫃大火，被檢調帶走，因此沒有資料可以提供；只剩下2021年的資料還在整理。

耿葳炮轟，重要抽驗資料居然可以憑空被消失，該KTV每年的安檢資料是否有送往建管處備查等問題，也沒有得到回應，建管處面對自己權管的升降設備業務態度消極、資料與公文書也明顯沒有依規定年限存檔備查，卻不斷把責任推給已不在的前承辦人，如此管理方式，難怪會造成北市每年超過2000人受困電梯的狀況。

建管處說明，目前台北市有使用許可證的電梯共計3萬8123台，計有1282台使用許可證逾期不合格，已委託專業廠商逐案清查，並依法處理。2021年迄今年約有抽查8000多件，資料已經補給議員，但2020年以前資料，因為被調查而資料不齊。

建管處補充，考量KTV娛樂場所電梯受困事件影響，將研議加強相關昇降設備管理作為，並由建管處追蹤列管，責請檢查機構加強檢查或抽驗，減少日後電梯受困事件。