國民黨高雄市長參選人柯志恩日前提出反霸凌政策後，今（16）日則關心銀髮族期待打造高雄為高齡宜居城市，並建議興建「適老住宅」，從建築概念、裝潢設計、空間營造等多面向思考，讓適老住宅普及到高雄每個角落。

柯志恩今在臉書PO文指出，據國發會推估，台灣將在2025年進入超高齡社會。屆時，每5位國人同胞，就有一位是65歲以上的「高齡人口」。今年5月高雄市高齡人口比例已達17.9％，距離「超高齡社會」僅剩2.1％。

柯志恩表示，數個行政區早進入高齡社會的門檻，除舊縣區的田寮、美濃、旗山、內門、杉林、六龜、甲仙，不少舊市區的區域，如鹽埕、前金、苓雅、新興等也名列其中，顯示人口老化問題在高雄，已不再分鄉村都市，城市的帶領者應該要有足夠的遠見和智慧，來進行通盤規畫。

「大家都會老，但如何老的有尊嚴？」柯志恩談到，電影「高年級實習生」計畫，讓長者透過自身的專業與經驗，一方面服務社區、貢獻自我、實現自我，另一方面也可以讓高齡長者得以財務自主，達到高齡價值再造，讓高雄成為台灣「不老社區」的模範城市。

柯志恩也建議，為長者規畫「適老住宅」，但不只是在每個社會住宅中建立「托老社福機構」，而是真切的理解高齡長者生活上的需求，從建築概念、裝潢設計、空間營造等多面向來思考。

她說，除因應老化的多種歷程與樣態，配置全齡適用設備；部分家用設備的智慧化，以強化長者的自立能力，讓真正的高齡宅、適老住宅能夠多方面的普及到高雄的每個角落。

她最後也期許，打造一個友善、適宜的高齡城市，是她對高雄的城市願景之一。讓居住在城市內的長者朋友活得「愈老愈年輕」，是她向市民所許下的承諾，未來也將提出更具體政策規畫。