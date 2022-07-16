發生在去年11月的瑪莎拉蒂3惡煞暴力打人事件，張敦量、李韋霖、陳勁豪3名嫌犯在偵訊後皆羈押，羈押期將於7月24日屆滿，台中地院11日開延押庭，當時張男稱已「深感悔悟」，希望獲得交保，還說「以後一定如期到案」，但法官認為，3人仍有逃亡串證之虞，15日裁定續押2個月，可抗告。

這起事件發生在去年11月，當時張敦量、李韋霖、陳勁豪駕車，與宋姓男大生發生行車糾紛，3人竟痛毆宋男致重傷，事件發生後引發社會嘩然，台中檢方去年底分別依殺人未遂、傷害、強制罪起訴3人，並請法院從重量刑，台中地院上月開庭審理。

張男3人去年遭羈押後，曾多次聲請具保均遭駁回，這次延押期限將屆，3人再度聲請具保，仍遭羈押禁見、禁止通信的張敦量自稱他已「坦承犯行，且深感悔悟」，自認沒有逃亡之虞且以後會如期到案，希望獲得交保，張男並稱若仍要羈押，也希望能解除禁見的限制。

至於李韋霖與陳勁豪都強調，他們沒有架住及毆打宋姓男大生，其中李向法官表達希望交保與妻兒團聚，陳則希望返家協助母親、分擔生意工作；兩人的律師都強調，他們涉案情節不重，且已記取此次教訓，沒有再犯或滅證之虞。

但法官認為，3人仍有串供、滅證及逃亡的可能性，甚至有可能反覆犯案，之前羈押的原因尚在，仍裁定延長羈押2個月；至於張男希望能解決禁見限制部分，法官也認為，張若能透過公開資訊了解審理訊息，有機會在證據調查期間勾串證人或共犯，仍裁定他繼續禁見及通信。