埔心鄉長張乘瑜（左）、蕈優生物科技農場總經理方世文（右）力挺農民。（吳建輝攝）

立委陳素月（左）、彰化第五選區議員候選人劉珊伶（右）也現身共同推薦埔心金蜜芒果。（劉珊伶提供／吳建輝彰化傳真）

金蜜芒果現在一盒從500元小漲到700元。（吳建輝攝）

國內的金蜜芒果生產，95％都來自彰化縣埔心鄉，種植面積達到45公頃，不過今年金蜜芒果的開花期受到春雨影響，雨後又遇到烈日狂曬，造成結果率不佳，產量銳減近8成，儘管銳減但16日埔心農會仍在「魔菇部落休閒農場」舉辦推廣活動，還準備上百盒供民眾購買，讓民眾直呼買到賺到。

全台灣芒果種類多，種植面積高達5萬5000公頃，但金蜜芒果僅佔約50公頃，其中95％都在埔心，因此吸引全台各地芒果愛好者朝聖，到農會、產地等直接找果農購買，有農民就說，今年因為產量少讓價格略漲，但因為數量不夠採收後仍不敷成本，但還是得繼續賣。

農民說，今年受到春雨的影響，結果率非常低，就算苟活下來的芒果，外觀也會產生黑斑等瑕疵，過去每年收成約4萬顆左右，但今年約1萬2000顆，損失慘重，很怕因為外型大家不敢買，還是感謝農會、蘑菇部落方董支持，一起相挺果農。

埔心鄉農會總幹事張旗聞表示，金蜜芒果為埔心三寶之一，果肉粉嫩，水分飽滿香甜，且保有土芒果的風味與蜂蜜的香氣，被譽為夏日「黃金水果」聖品，不過今年因為產量銳減，芒果的品質多少也受到影響，目前千張訂單中，僅有約30張是屬於「頂級品」。

張旗聞說，雖然今年因為春雨影響，金蜜芒果的產量銳減，品質也受到影響，但農民還是希望以最好的品質與優良的價格，讓消費者品嚐到埔心特產，也希望民眾能夠力挺農民，一起購買埔心三蜜之鄉的夏季限定甜蜜。