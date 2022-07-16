有些女性面對喜歡的人時，害怕表現不佳，會隱藏自己真實的一面，甚至變得口是心非，反而讓這段感情進行的很不順利。日本占星師菊池美佳子近日在網站「占TV」分析，戀愛時最沒辦法展現自我情感的前6名星座。

第6名、金牛座

金牛女無論做什麼事，都最重視穩定性與安全感，因此遇到喜歡對象時，一旦內心出現躁動不安的情緒，就會讓她們難以接受，因為這種感覺正好與安定牴觸，所以她們會刻意避開對方，希望自己情緒不要因對方而浮動。

第5名、巨蟹座

巨蟹女個性可愛，對人也很真誠，不過遇到喜歡的人時，她們也會變得很害羞，甚至是緊張，與心儀對象發生預期外的狀況時，她們若沒得到想要的回應，通常都會用「討厭啦」、「你白痴嗎」之類的話帶過，就算生悶氣也是如此。

第4名、摩羯座

摩羯女重視團體和諧，甚至很在乎他人的想法，就算心動了，她們也會因「怕造成旁人困擾」，與心儀對象互動變得消極，明明喜歡對方卻不敢表現，兩人關係可能因此降到冰點，成為脫單的阻礙。

第3名、雙魚座

雙魚女雖有著戀愛體質，但面對感情時卻有些自卑，她們具有自我奉獻的精神，時常站在對方的角度思考，交往期間擔心拖累伴侶，甚至會產生「像我這麼無聊的女人，他怎麼還會喜歡我」等想法，認為應該有其他女性更適合伴侶，最終主動在戀愛中退出。

第2名、處女座

處女座是完美主義者，在心儀對象面前，總想表現出最優的一面，但卻事與願違，她們每次一看到對方，就會變得很緊張，打破時刻保持完美的原則，讓她們非常尷尬，在這樣矛盾的情況下，處女女就會產生避開對方的想法，不敢出現在喜歡的人面前。

第1名、水瓶座

水瓶女戀愛時總是口是心非，在心儀對象前喜歡裝糊塗，表現出自己與眾不同，不管什麼事情，她們總需要一個正當的理由說服自己，才能下定決心，因此當要決定是否進一步交往時，她們也會考慮很多，甚至遲遲不敢答應，因為水瓶女害怕熱戀時，一切事情全被感情帶著走了，讓她們感到不知所措。