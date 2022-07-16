苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，設置祈福區供民眾祈願。（謝明俊攝）

苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，邀請翁立友獻唱，苗栗縣長徐耀昌登台感謝贊助廠商。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，知名團體五堅情演出勁歌熱舞。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，年輕樂迷嗨爆現場。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，苗栗縣長徐耀昌參觀現場菁市集攤位。（謝明俊攝）（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府連續2天在竹南運動公園舉辦山釀音樂季，苗栗縣長徐耀昌主持摸彩，抽出蘋果手機大獎。（謝明俊攝）

暑假正式到臨，為讓年輕人在疫情中的暑假，有個抒發心情的機會，苗栗縣政府特別從15日起連續2天，在竹南運動公園舉辦「2022苗栗山釀浪漫音樂祭」，現場並有苗栗青創產業「菁市集」展售高品質產品，歡迎大家相約同來感受苗栗山城的浪漫！

苗栗縣政府全力推動青創產業，除了在縣府第1大樓旁設置青創總部外，還在三義鄉舊山線勝興車站、竹南火車站中山168等處成立5個青創園區，提供各種類型的青年文創產業能有發展立足之地，更創建了「菁市集」以不定期的促銷活動，來協助青創家們拓展業務。

這次的音樂祭主要搭配菁市集提供青年暑假正當休閒活動，15日晚間首先登音樂祭卡司，包含翁立友、Bii畢書盡、戴愛玲、五堅情、蕭秉治、原子邦妮等17組超強藝人輪番獻唱，苗栗青年學子組成的學生社團，也登台展現苗栗好青年的實力，均於大小情人雙舞台接力演出，讓大家暫離城市的喧鬧，在浪漫的氛圍中享受。

縣長徐耀昌表示，本次音樂祭特別感謝由18家企業及基金會共同促成，協助推展青年事務。自他上任以來，縣府以成立青年事務專責單位為開端，致力打造青年友善環境，並引進專業輔導團隊厚植斜槓人才，更用心經營青年品牌市集「菁市集」協助青年商品展售行銷，而本次活動市集就以青年品牌「菁市集」為主軸，邀請20家優質青年店家共同參與。

縣府勞青處表示，為了提升活動多元及好玩性，現場也規劃有充滿甜蜜氛圍的裝置藝術拍照區星河燦爛、本命愛戀及祈願成真，主題活動星球傳情、砰然回憶及相戀御守，還有摸彩活動，民眾只要到市集消費滿50元，即可兌換一張摸彩券，消費滿額還可獲得限量精美好禮，摸彩品多達50幾項，活動期間天天抽gogoro、iPhone13mini、JBL藍芽音響等多樣大獎，就是要讓大家滿載而歸！