正在美國伯明罕參加世運會的台灣女子拔河隊成功創下5連霸紀錄，贏得本屆世運會第一面金牌；蔡英文總統今表示，所有選手們，因為長期訓練，手上也都長出厚繭，這樣的堅持與投入，非常感佩與心疼，「所有台灣人都以你們為榮」！

總統今在臉書指出，台灣的女子拔河隊，從2005年世運會開始，就奪下了連續4屆的金牌。在比賽的現場，所有選手展現長期訓練的成果，整齊劃一的步伐、口號及節奏感，終於力克全世界強敵，一路過關斬將，從預賽起每一場都完封勝，為台灣奪下首面金牌，也為台灣贏得了五連霸的榮耀。

總統說，這樣的成果背後，也來自選手和教練們辛苦的堅持與努力。尤其郭昇教練，因爲三鐵訓練，在騎自行車上登武嶺路段時，發生車禍而跌落山溝，造成頸椎損傷。目前，教練四肢幾近癱瘓，不良於行，仍然堅持出席，進行現場指導。

總統表示，看到贏得勝利後，選手們用輪椅推著教練上場共同合照，非常令人感動，相信教練堅持與不放棄的精神，一定深深激勵、鼓舞著所有的選手。

她說，最近幾年，因為疫情的關係，選手們的訓練計畫都受到很大的影響，感謝所有的選手、教練，在重重挑戰之中，依然排除萬難，堅持完成訓練計畫。

總統表示，駐美代表大使蕭美琴，也特地前往現場，場邊也有很多熱情的台灣民眾，一起為選手加油。目前在本屆世運會，台灣已經累積了1金、5銀、5銅的成績，一起繼續關注世運會，為台灣的選手加油。