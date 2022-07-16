南投縣康建生技公司14日發生槍擊釀成4死1傷慘案，55歲李鴻淵當天闖入案發現場，於命案第一現場農場資材室槍殺賴鋕卿、劉姓課長2人，隔壁員工休息室內，案發後被員工發現，牆上時鐘的分針及時針都停住，更令人驚訝地是，竟停在命案當天傍晚5點41分，與案發時間幾乎接近，讓人不免聯想是巧合？還是冥冥中某種劫數。

南投草屯康建生技公司位在草屯山區，佔地相當廣，附近人煙稀少，公司內的農場資材室旁邊設置員工休息室，做為員工平時看電視、喝下午茶吃點心的休憩空間，當時隔壁資材室發生凶嫌取走2條人命命案，休息室員工當時已用完點下下班，所幸無人捲入命案風波。

據了解，當天李鴻淵埋伏許久，先至命案第一現場農場資材室，以手銬先將賴敏男的胞弟賴鋕卿、劉姓課長2人反手銬住，要劉用手機打電話要賴敏男前往農場資材室，但賴當時人在辦公室有訪客，所以遲遲未前往；但李案已耐不住竟將賴鋕卿與劉姓課長近距離槍殺，當場死亡。

李鴻淵見2人氣絕身亡，接著趁員工下班時間，人群散去後，闖入辦公室，將賴敏男、賴敏男女兒賴彥予、及張姓女會計槍殺，計5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，搶救中。案發翌日，有人進入休息室發現牆上時鐘剛好停留在案發前後時間，令人毛骨悚然。

康建生技公司巧合牆上的時鐘劫數毛骨悚然