鄰居2日未見獨居婦報案，蘆竹警破門驚見倒臥浴室內急送醫。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市蘆竹區74歲蕭姓獨居婦人，2日未曾外出，鄰居發現異常報警，南崁派出所員警趕赴現場查看，敲門多次無人應門，社區警衛撥打市話也無人接聽，緊急通知鎖匠開鎖進入，在浴室發現婦人趴臥在浴室地板，生命微弱，立即呼叫救護車送往醫院搶救，所幸無生命危險，警方將連繫社福單位協助該民眾。

南崁派出所昨晚6點多接獲蘆竹區中正路某社區大樓民眾報案，稱鄰居是獨居婦人，已2天聯繫不到人，曾聽聞老嫗告知身體不舒服，但電話關機聯繫不上，擔心發生意外，希望警方可以幫忙。

值班員警通知線上警網警員李奕緯、唐熙岳及實習生蘇子睿趕到大樓察看，員警按門鈴、大聲叫人都無回應，詢問社區管委會得知該名獨居婦人無其他家人朋友，員警深怕婦人有生命危險，立即請警衛協助聯繫鎖匠開門。

一行人進門後在浴室驚見婦人趴臥地板，生命跡象薄弱，研判應是於浴室跌倒後無力站起，已2日未進食，緊急聯繫消防隊派遣救護車至現場緊急救護，送往醫院搶救，所幸無生命危險。

南崁派出所長李嘉銘也幫忙聯繫社福單位，他呼籲獨居者應定時與鄰居保持聯繫，在社區管理室留下緊急聯絡人及電話，當有狀況發生時，可以讓管委會、警方可以做緊急處置，避免類似情形發生。