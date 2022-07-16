台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行。（台中市運動局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市趣味龍舟拔河暨親子獨木舟趣味競賽，今、明兩日在豐原葫蘆墩公園舉行，立委江啟臣也共襄盛舉。（江啟臣提供／陳淑娥台中傳真）

為了培養市民運動風氣，台中市府於16、17兩日於豐原葫蘆墩公園舉辦趣味龍舟拔河暨親子獨木舟競賽。運動局長李昱叡表示，運動局連年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參與並深獲好評，透過親子同歡划舟，推展全民運動，也讓全家大小在夏日假期，一同享受台中優質的運動生活。立委江啟臣則承諾會協助輕艇協會尋找合適訓練場地。

李昱叡表示，運動局連年舉辦獨木舟與龍舟免費體驗活動，吸引眾多親子家庭參與並深獲好評，透過親子同歡划舟，推展全民運動，也讓全家大小在夏日假期，一同享受台中優質的運動生活。

活動中，輕艇協會向江啟臣陳情指出，六都中除了台中沒有相關輕艇訓練場域，其餘縣市都有。但基於台中市地理位置的關係，尋址方面相較困難，牽涉到土地與水源的問題，目前台中市僅有大里康橋及豐原葫蘆墩兩處，兩處水域是可以提供基礎與新手訓練，但要進行正式比賽規模的訓練或是舉辦正式比賽的話場域規模太小。

江啟臣指出，台中市輕艇代表隊成績卓著，不僅於2021年全國運動會勇奪5金8銀2銅，組隊參加台北國際龍舟錦標賽更獲得冠、亞軍。後續將邀集相關單位進行協調，協助輕艇協會爭取，讓輕艇愛好者能有適當的訓練場地。

江啟臣說，去年在豐原葫蘆墩公園舉辦的划舟競賽即吸引許多好手前來參加。葫蘆墩公園是在地民眾重要的休憩場域，然後過去由於缺乏整體規劃，不僅多處河道乾枯、雜草叢生，汙水整治也未完善。為此，特別爭取1.5億經費，由經濟部水利署補助1.17億元，地方自籌部分經費，要讓周圍環境更加美觀，並兼顧水資源利用及生態發展，打造豐原觀光休憩新亮點。

運動局表示，此次活動開幕，特別邀請眾多台中在地優秀選手親自為民眾示範教學，包含首位代表台灣參加2020東京奧運輕艇項目的國手張筑涵、榮獲2018 年雅加達亞運銀牌國手陳瑋涵及榮獲全中運金銀銅的選手們，除現場指導划獨木舟技巧要領，也一併宣導防溺知識，帶領市民安全參與水域運動。

運動局指出，此次體驗活動為運動局及台中市體育總會輕艇委員會共同舉辦，現場使用國際標準船型10人小龍舟讓民眾體驗，並有專業選手陪同及指導，現場落實完善防疫及防溺措施，除今明兩日的活動外，8月6日獨木舟體驗營、8月7日龍舟體驗營也將於同一地點舉辦，歡迎市民朋友一同踴躍參加，更多的活動資訊，可至「i運動資訊平台-活動專區」

( https://isports.sa.gov.tw/Index.aspx )查詢。