何豪傑（左起）和洪毛有對手戲。（民視提供）

何豪傑（左起）和洪毛頂38度高溫開拍全新8點檔。（民視提供）

最新8點檔大戲《市井豪門》，由製作人蕭大陸、黃沁嵐及導演劉恩傑的帶領團拜，宣告正式開拍。暌違3年沒拍8點檔的何豪傑，為了演活市井小民的角色特別節食，一天只吃一餐，每天也會做滿200下伏地挺身跟重訓，他說除了讓自己身體緊實一點，看起來更像在市場擺攤的老闆。

何豪傑表示這段期間除了當煮夫以外，還有拍其他的影集跟電視電影，在完成角色的定裝之後，就安排帶全家人去中部的遊樂園度假，親子的相處時間，也讓他直說好像充飽電了一樣，更有動力在角色的演出上，直說：「已經準備好了。」

這次挑樑演出的洪毛，大讚這一次在《市井豪門》的角色，是他十年遇到最挑戰也最舒服的，更名後的他表示自己心態都不一樣，工作運也大開，除了廣告及通告都找上門。為了角色他特別花費6位數字治裝，他說角色身分是遊走豪門跟市井當中，所以穿搭就很費功夫，誠意十足。

頂著38度高溫的天氣合體拍攝，劇中何豪傑遇到仇家被打，而洪毛見狀出手相救，何豪傑說現在雖然天氣很熱，但自己有3個消暑的法寶已經不離身，第一個是電風扇，第二個是扇子，最後一個就是涼感噴霧，會讓自己的身體快速降溫，也能繼續進入狀態拍好戲。

洪毛分享為了習慣酷熱的天氣，已經養成不吹冷氣睡覺，他說讓身體習慣平常的溫度，等到外景拍攝的時候，就比較不怕熱，而且平時喜歡爬山、打羽毛球的他，也說自己長時間下來發現這樣新陳代謝也挺不錯的。