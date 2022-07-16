原民文化中心年度新作《拉瓦爾群篇－記得我》首演，祭典中的勇士舞也成樂舞焦點。（林和生攝）

透過深入部落採集，原民文化中心年度新作《拉瓦爾群篇－記得我》首演，狩獵文化也成樂舞焦點。（林和生攝）

台灣原住民族文化園區自1987年設立開園以來，正式邁入35周年，樂舞團隊深入部落採集，推出年度新作「排灣族Ravar拉瓦爾群篇－記得我．paqeneqenetju aken」，16日首演發表，族人踴躍到場參與，席間不斷響起掌聲，給予樂舞高度評價。

排灣族拉瓦爾群分布於武洛溪上游地帶，即口社溪南大山西麓，海拔約800公尺處，目前主要村落有屏東縣三地鄉的口社、安坡、青山、大社等，原住民文化發展中心主任曾智勇指出，園區透過每年製作的原住民族樂舞，與部落互動學習，讓文化意涵能精確傳達。

因此從今年1月開始，從拜訪部落、辦理製作說明會、田野調查及文史脈絡課程，透過與族人互動，學習觀察拉瓦爾的生活樣貌，從「殺豬文化禮俗」、「勇士舞」、「傳統歌謠」、「田間農耕事物」、「搭立鞦韆」及「月桃編織」的學習，皆收入舞劇中。

採集過程中不間斷與族人對話，終於在眾人協助下完成創作，全劇導演蔣偉光表示，樂舞主要傳遞以身為拉瓦爾後代子孫觀點，詮釋「創世神話」、「社會階級架構創建」、「人的心靈需求」、「離散的情緒」、「時間停滯的存在」及「生老病死的公共集體慰藉的神聖感」，呈現排灣族拉瓦爾群的生存意義。

首演特地找來部落族人參與，讓演出與在地文化能有更深刻連結，並呈現拉瓦爾對公共事務參與的重視。

曾智勇語重心長地說，原民樂舞文化是台灣深具代表性的無形文化資產，同時也為每個族群文化紀錄與傳承，而在田調過程中，最常聽到族人說的一句話，「不要忘記我們相聚的過程」，也順勢成為舞碼的中心思想。