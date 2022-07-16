富邦悍將日前登錄新洋投富藍戈，選擇註銷洋炮霸帝士，今天上午霸帝士已搭機離台。總教練丘昌榮證實此事，他也表示，目前球團沒有要找新洋炮的打算，將以現有4名洋投為主。

30歲的霸帝士過去曾效力小熊隊小聯盟多年，之後轉戰日職，效力廣島鯉魚隊，3個球季中敲出62轟，其中有2季單季都有至少25轟的演出。今年來台效力富邦，原本寄望霸帝士能有長打貢獻，但表現卻不理想。

霸帝士效力富邦期間還兩度被下放二軍，本季僅在一軍出賽18場，打擊率1成57、1轟、9打點，51打數被三振多達21次，6月23日在一軍最後1場出賽，4打數無安打，還被三振2次，之後因註冊新洋投選擇將他註銷，他也成為富邦本季第2名遭到註銷的洋將。

今天上午在球團安排下，霸帝士已經離台，也代表他與富邦合約提前結束，丘總說：「因為他之前已經離開一軍球隊，他的去留由經紀公司那邊跟球團溝通。」