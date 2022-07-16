慶祝光華14周年，7月16日到8月14日止，光華數位新天地周年慶期間消費滿1400元還能抽筆電。台北市副市長黃珊珊表示，市場處所有振興現在啟動，希望大家一起讓生意更好，可以走出家門到光華逛逛。

黃珊珊致詞時表示，在台北以光華商場為榮，因為他們有最好的售後服務，第一，價錢合理，第二，專業很重要，她也表示，市場處所有振興現在啟動，希望大家一起讓生意更好，疫情平穩，最重要是讓大家恢復正常生活，可以走出家門到光華逛逛。

光華數位新天地指出，7月16日開幕日12時起，推出排隊闖關拿大獎活動，以虛擬遊戲為主題打造光華虛擬娛樂城，前100位民眾參加競賽，最後闖關得主共14名，再以刮刮卡一決勝負，最大獎可獲價值2萬8900元筆電，還有現金抵用券、電競滑鼠、能量飲等豐富獎品。

光華數位新天地表示，開幕早鳥加碼送驚喜，7月16日到7月17日開幕活動周末，全館消費累積滿1400元的前100位民眾，憑當日消費發票可於一樓服務台參加「玩轉好運大FUN送」，限定好禮自己抓。

光華數位新天地說明，周年慶於全館消費累積 1400元，憑當日發票或收據可至一樓活動服務台兌換抽獎券乙張，每人每日上限14張，將於8月14日閉幕活動，抽出14位幸運民眾，頭獎為價值2萬9900元輕薄筆電，此外，單筆消費滿5000元以上再送500元現金抵用券 ，每日限量19名。

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