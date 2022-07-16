不同於一般酒吧的喧鬧放肆、縱慾享樂，新興崛起的文青酒吧結合藝術、人文和美學，成為時下年輕人享受夜晚的最佳去處。有台北最佳Speakeasy Bar（地下酒吧）美譽的BAR PUN最近推出隱藏版「NEST琥珀蜂巢」VIP沙龍，每天只接待12名VIP，超級私人隱密，「比地下還地下」，調酒師不僅會調酒，還會吟詩，文青感十足。
這個以店中店概念打造的「NEST琥珀蜂巢」入場必須經過秘密通道，還得持有密碼才能通行，充滿神秘氣氛，捨棄傳統吧台常以高檯劃分調酒師與賓客之間的距離，賓客可以近距離觀賞充滿光影互動的調酒秀，享受沉浸式感官的雞尾酒。
結合藝術、香氣、故事、調酒文化的「NEST琥珀蜂巢」7月以夏季午後雷陣雨為靈感，延伸「初雨」、「雷雨」、「獨雨」、「雨後」四款調酒和主題故事，調酒師透過儀式感的調酒手勢和四首現代詩，訴說一個夏天的故事。
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