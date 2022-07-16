新竹市立棒球場開幕戰倒數一周，市府為求謹慎，昨攜手球團進行壓力測試，由味全龍二軍迎戰台中成棒隊，由各級學校小選手及里民約400人搶先開箱，市府指出，開幕戰3日目前7月22、23日內野熱區幾乎完售，呼籲球迷別錯過7月24日內野最佳座位。

味全龍將於7月22日至24日於新竹主場迎戰富邦悍將，市府昨也與球團攜手進行賽前壓力測試，並再度巡視球場，確保球場改善工作皆完成，迎接下周賽事到來。中華職棒祕書長楊清瓏表示，非常期待新竹棒球場第1場賽事正式登場。

例行賽門票現已全面開賣，7月22、23日內野熱區幾乎完售，市府指出，外野區還有機會搶接「大師兄」林智勝轟出新竹球場首支全壘打，邀請球迷坐進外野、熱血看球。

目前開幕戰3日一共售出約2萬4千張門票，市府也向球迷喊話，別錯過7月24日內野最佳座位，而外野區定價僅300元、身高115公分以下孩童免票（不佔位），歡迎全年齡球迷共同見證全新球場，更能搶接新竹球場重生後首顆全壘打球，紀錄充滿歷史意義一刻。

除了精彩球賽，市府特別於7月23日賽後邀請金曲歌后阿爆、搖滾天團動力火車開唱，味全龍球團更於7月24日安排親子開球、親子跑壘大賽、迷你棒球體驗、棒球市集、拍照牆等豐富活動。

味全龍隊表示，龍隊在職棒元年首次拋出封王彩帶的幸運地，就是新竹市立棒球場，期待能夠站上重生的新竹球場打球，在下半季「龍往竹前」，打出好成績！