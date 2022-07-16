賈永婕近年因為熱心捐助醫護醫療器材和伙食，被大眾封為「防疫女神」，沒想到今(16日)爆出她得失智症的母親私下批評她和弟弟不孝順，引來賈永婕反擊懷疑媽媽是受到舅舅、舅媽引導才說出這些話，稍早她發表聲明後，二度發文自認無愧於天地，也沒做讓爸媽丟臉的事，暗指舅舅「一個詐騙他人財產，讓自己父母蒙羞的人才是大逆不道！」

今媒體報導，賈永婕母親在舅舅家居住期間突然解約了7張保單，所得到的2700萬入了舅舅的帳戶，讓賈永婕和弟弟覺得事情不單純，而舅舅澄清是賈永婕母親知道他們要買房願意幫忙，便決定以借貸、請公證人公證的形式借這筆錢，並非私吞。

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

對此，賈永婕稍早發表第一波聲明，表示母親5年前就失智，舅舅和舅媽在明知道這件事的情況下，帶著她媽媽去解除7張即將到期高收益的投資保單，接著將錢匯到舅舅的戶頭買房子，雖然這筆錢後來已經討回，但還有好幾百萬不知去向。至於為何會被媽媽說不孝，賈永婕認為母親是被他人引導刻意錄音，目前媽媽都是他們姐弟在照顧，絕對沒有遺棄媽媽。

稍早，賈永婕二度發文，明顯感覺怒氣未消，她寫下：「行得正坐得直不讓父母蒙羞是為人子女的基本孝道！如果還能夠彰顯父母、讓父母引以為榮是孝！我相信我天上的爸爸、媽媽就算失智還是都以我為榮！」最後暗酸舅舅騙人財產，讓父母蒙羞，認為這類大逆不道之人才是不孝。