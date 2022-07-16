南投縣向來民進黨艱困選區，有「神力女超人」之稱的國民黨立委、南投縣長參選人許淑華，被外界認為穩操勝券。港媒評論表示，民進黨自去年四大公投、今年台北市第五選區立委罷免案與台中市第二選區立委補選勝利後，已取得一套「艱困選區勝利方程式」，未來恐猛攻許家族背景、南投4死槍擊案、藍營執政南投治安危機，藉此「三大奧步」複製過去的成功，奪下南投縣長寶座。

香港媒體《中評社》今日（16）評論指出，民進黨自去年12月的四大公投，今年1月的台北市第五選區無黨籍立委罷免案、台中第二選區立委補選得勝，已有一套「勝利方程式」；其中又以台中立委補選對付國民黨前立委顏寬恒家族的方式尤其顯著。

評論分析，從民進黨的選戰策略來看，主要挖掘顏家過往負面爭議猛攻，並透過府院黨資源與媒體多管齊下，造成選民對國民黨的負面觀感，緊抓藍營媒體話語上的弱勢，讓輿論風向完全一面倒，致使藍營落選。

對此，評論警告，民進黨年底面對南投縣艱困選區，似有意複製類似打法。民進黨南投縣長參選人蔡培慧日前受訪，公開指控對手許淑華家族背景，並強調許大力替顏寬恒站台補選，刻意加深許、顏關聯。民進黨南投縣議員參選人曾琮愷也針對南投縣14日發生的4死槍擊案，大力抨擊藍營執政治安亮紅燈等，顯見綠營為年底大選已在狂出招。