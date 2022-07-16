《于堇：蘭心大劇院》是部黑白片。（鴻聯國際提供）

趙又廷久違回歸大螢幕，在主演新片《于堇：蘭心大劇院》中，飾演舞台劇導演譚吶，也是第一次和鞏俐搭檔，印象最深的就是剛拍第一場戲時，鞏俐對他說「你是導演，我就都聽你的」，因為她認為從電影中的人物關係來看，她在演趙又廷的演員，那麼就是被動的，而趙又廷應是較主動的那方；然而這句話卻讓趙又廷深受震撼，立刻感受到她是一個這麼敬業而沒有包袱的演員。

趙又廷形容鞏俐：「俐姐是所有人心目中的女神，最令人意外的就是，這麼有成就的一個人，現場、私底下其實非常非常親切可愛，非常活潑開朗，不擺架子，特別專業，特別認真，然後跟所有人都相處的非常好。」他也分享自己是如何看待戲中深愛于堇的譚吶一角：「相信于堇回來是件純粹的事，是爲了跟他相遇，也是爲了完成他爲她寫的這部戲，然後一起遠走高飛。但我覺得他是強迫自己去相信這件事情，因爲他也只有靠這份信念，才能夠努力走下去，不然他可能就真的萬念俱灰了。」

最後，趙又廷特別提及該片的黑白片特色，抽離了色彩與配樂，他認為婁燁導演更希望觀眾能專注在電影與人物角色的本質，而電影也確實地完成了這個目標。不過上映可謂是一波三折，在威尼斯影展亮相後，台灣順利抽到上映配額，不料卻遇大陸延檔、龍標風波，幸好終於要在下周五（22日）在台上映。