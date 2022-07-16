陳嫌昨日手持砂輪機欲破壞兌幣機。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

警方逮捕陳嫌時，黃姓共犯竟持辣椒水襲警。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園近日發生多起娃娃機店兌幣機遭破壞案件，中壢警分局成立專案小組擴大調查，鎖定慣竊44歲陳姓男子，昨持拘票前往逮人。豈料拘捕時，另名38歲黃姓共犯竟持辣椒水攻擊，現場3名員警忍痛壓制陳、黃2人，全案依加重竊盜、毒品、妨害公務、傷害等罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請羈押。

中壢警分局指出，專案小組人員昨持拘票前往新竹縣湖口拘提陳男，在湖口交流道發現其犯案時的交通工具，便尾隨他至中壢區中園路二段一間無人看管的娃娃機店，發現他從副駕下車後，手持砂輪機欲破壞兌幣機，門口則由黃男把風。

員警上前拘提陳男時，黃男突持辣椒水朝員警的臉部與眼睛噴灑，欲協助陳男脫逃，造成3名員警眼睛、臉部紅腫與手臂多處擦挫傷，員警忍痛合力壓制2人，當場查扣砂輪機、毒品等贓證物，並將2人帶回偵訊。

警方表示，所幸受傷員警治療後已無大礙，這次偵破陳、黃2人共計7件連續竊盜案，贓款總金額約9.3萬元，全案調查後將依加重竊盜、毒品、妨害公務、傷害等罪嫌，將2人移送桃檢偵辦，並依刑事訴訟法建請羈押。

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