民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊逐漸成形，國民黨台北市議員游淑慧批評，陳時中參選3天，競選團隊就快速組成，只代表他早就「心無防疫」，偷偷準備參選，難怪台灣今年的防疫成績這麼糟糕。

游淑慧在臉書撰文指出，一個男人離婚以後， 為什麼能很快又就準備好下一場婚禮呢？理由很可能就是他「婚內出軌」，陳時中參選3天，競選團隊就快速組成，只代表他早就「心無防疫」，偷偷準備參選，也難怪台灣今年的防疫成績這麼糟糕。

游淑慧酸說，競選架構快？每個立委分封官位而已，找個高雄立委管媽來做台北政策召集人，也是瞎爆了，台北的立委負責唱歌，高雄的立委負責政策，她更好奇 ，那誰負責募款呢？誰負責網軍？

對於高嘉瑜酸蔣萬安，每天只在公園跳舞送花給婆婆媽媽，游淑慧直言，讓她噗哧一笑，「只准嘉瑜高歌，不準萬安健身？」整個港湖、甚至台灣民眾最記得嘉瑜委員的專長，就是唱歌、唱歌、唱歌，而剛好大家最記得陳時中的也是「唱歌」，嗯，或許再加上「乾杯」。

至於酸蔣萬安的民調原地踏步，游淑慧批評，民進黨哪來的自信，三個候選人裡面，只有蔣萬安沒有行政資源，而陳時中掌握幾千億的預算以外，還強迫全國每天看他一次，但最後民調居然還輸給黃珊珊，第三名笑第一名贏的不夠多， 「看來以後要改唱梁靜茹的勇氣！」她感嘆，這一次民進黨對蔣萬安的攻擊， 真像小孩子在吵嘴鬥舌。