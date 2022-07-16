台北市副市長黃珊珊（左二）也親自逛創意市集，以行動支持店家。（陳薏云攝）

台北市八德資訊商圈於今、明兩日封街舉辦「2022夏日樂園」活動。除了邀請手遊「傳說對決」冠軍戰隊「ONE Team」參與外，並透過線上發票登錄抽筆電，以及上百攤位市集及氣墊遊樂設施，台北市副市長黃珊珊今出席活動表示，這次封街規模是歷年之最，消費優惠也是歷年之最，歡迎市民參與。

黃珊珊表示，八德資訊商圈是台北最重要的資訊產業，另外有一個電競隊伍「ONE Team」參與，希望不管是電競或資訊，台北都可以成為首屈一指的亞洲城市。隨後黃珊珊更親自逛起市集，並以購買錢包、吊飾支持在地文創。

台北市八德資訊商圈發展協會蔡振乾理事長表示，今年除恢復封街擺攤活動外，還設有充氣樂園，另即日起至7月24日在八德資訊商圈單筆消費滿千元並至活動官網登錄發票參加抽獎，即可參加「線上發票登錄抽獎」活動，將於27日抽出ROG筆電、PS5、Razer電競椅、3050顯卡、小米6手環等多項大獎。

為了推廣台灣電競，今年更首度邀請手遊傳說對決戰隊「ONE Team」蒞臨現場與市民同樂，並規劃互動集點抽好禮活動，讓粉絲有機會與選手近距離互動並取得戰隊限量周邊商品。