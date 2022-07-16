大陸官媒新華社報導，大陸國務院國有資產監督管理委員會16日在中央企業負責人研討班透露，今年1至6月分，大陸中央企業實現營業收入19.2兆元（人民幣，下同）、利潤總額1兆4093.6億元、淨利潤1兆0857.5億元，同比分別增長12％、7.1％、6.1％。

今年以來，面對國內外疫情反覆、國際局勢新變數增多等超預期因素，中共國資委黨委深入開展提質增效專項行動，推出穩增長10項舉措，專門部署開展了「穩增長、防風險、促改革、強黨建」綜合督導調研。各中央企業迎難而上，緊咬上半年增長目標，全力以赴開拓市場、降本節支，各項措施靠前發力、加快落地。

來自會議的訊息顯示，今年上半年，中央企業發展品質進一步提高，營業收入利潤率保持較高水準，資產負債率總體保持穩定，投資貢獻持續加大，有力帶動了產業鏈上下游企業協同發展。

上半年，國資委推出了中央企業助力中小企業紓困解難7方面27條舉措。據了解，華潤集團、中國融通集團等企業上半年累計減免房租104.4億元、惠及中小企業超5萬戶；有關汽車央企積極落實商用貨車消費貸款延期還本付息支持措施；電信央企採取有效措施，對中小企業寬頻和專線平均資費再降10％。