一名女網友抱怨說，男友是工程師，經常超時工作，最晚曾工作到隔天凌晨5點，長時間的工作，雖給男友帶來優渥的薪水，但也令她很擔心對方的身體健康，兩人溝通過幾次，男友都說會改，但下班時間仍舊一樣，讓她開始覺得兩人的價值觀不同，因為她希望工作與生活平衡，因此萌生分手的念頭，貼文引起兩派人馬戰翻，有人力挺原PO，但也有人砲轟說，等男友真的換工作、薪水變少了，恐怕又會有另一個抱怨。

一名女網友昨在PTT上發文分享，她和男友都在科技業任職，她是業務、男友則是工程師，雙方已交往1年半，目前同居中。而她工作的時間還算正常，一般早上9點開始工作，晚上6至7點下班，偶爾會需要在晚上開會，但男友的工時就不是這樣了。

女網友表示，剛剛和男友交往半年的時候，對方一樣是早上9點上班，但要到晚上9點才下班，甚至可能加班到10點或11點；後來兩人開始同居，她驚愕的發現男友的工時越來越長，上班時間沒變，但下班時間卻大幅延後，晚上9點下班算很早，加班到凌晨1至5點是常態，有好幾次她都等到睡著。

女網友指出，公司接了很多案子，但人手不足，因此男友經常超時加班，但都會為了優渥的薪資而努力撐下去。不過，她看著男友「燃燒生命」般的工作，曾多次向對方勸說「工時太長對健康不好！」但對方卻聽不進去，反而還覺得她不體諒他的工作。最扯的是，前陣子男友加班到清晨5點，竟然決定就在公司休息，等到上完班再回家，而這樣玩命式的加班終於點燃原PO的怒火，但男友下班的時間還是沒有改善。

女網友坦言，同在科技業工作，她可以理解做這行的生態與壓力，但這樣長期忽視自己的健康、高工時工作，並不符合她對生活與工作平衡的期待，也就是說這樣的生活不是長期下來她想要的。因此她也延緩了預計要與對方父母見面的相關計畫。

女網友表示，男友嘗試與主管溝通多次，但結論就是其他同事也都難以兼顧工作與另一半，面對這樣的窘境，離職幾乎可說是唯一的解方。對此，男友只能答應她說會努力讓自己早點回家的次數變多，做不完的部分他會額外找時間再做，但若真的不行的話，就真的只能換工作，但待遇可能就不會像這間一樣。

女網友無奈地說，她暫且相信了男友，但若持續沒有改善，她就會覺得雙方對生活與未來的期待差太多，可能就會自己離開。不知道有人遇過另一半長工時的問題嗎？大家都是怎麼溝通解決的？

貼文引起網友討論，兩派人戰成一團，有些人認為原PO的出發點沒錯，畢竟若要攜手一生，的確會希望對方健康平安；但也有網友們認為，高薪本就是用時間換的，又想過優渥快樂的生活，又無法接受長時間的工作，那真的建議分手，雙方有各自的追求，下一個會更好。「分手換一個，不要強求對方改變，也不用改變自己」、「會不會換工作薪水變少，反而開始嫌說薪水少了？」