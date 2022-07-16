推動大眾運輸服務更完善，台中市交通局滾動檢討公車乘車優惠方案，去年元旦推出「市民限定」政策，只要刷卡搭車10公里內免費、且車資最多收10元，不但讓台中市公車票價為全國最便宜，更吸引市民申請綁卡，交通局統計，截至7月4月，台中市乘車優惠綁卡人數已逾149萬。

交通局長葉昭甫表示，去年推出的「市民限定」新政策，將原本「雙十公車」優惠對象限定在台中市民、在台中市就學學生與市民的新住民配偶，若非在此範圍內的民眾持電子票證搭公車，則可享有全票5元折扣，盼藉此讓市府資源獲得更有效運用，且均衡大眾運輸發展。

交通局統計台中市公車運載量能，其中約有8成為市民乘車，而透過刷卡資料分析，搭乘公車的族群以6至24歲學生族最多、占52％，其次則為25至64歲青壯族群的29％、65歲高齡者則占19％；在市民限定乘車優惠的綁卡情況，今年2月綁卡數累計為146萬，到7月初達149萬、增加3萬人，顯示民眾綁卡意願高。

交通局並分析各路線搭乘族群，發現165、219及279路公車以學生乘車比例高，研判應該是居住在清水、石岡或新社等區的學生搭車通勤；另821、252、218路公車分別可抵達大雪山森林遊樂區、豐原市區與東勢，搭乘者族群以高齡長者居多，推測應是年長者乘車爬山、到豐原或東勢購物、就醫。

台中市公共運輸及捷運工程處強調，市府7月1日起在市區六大路廊推動「類軌道運輸」幹線公車，藉以串聯市區重要路廊、捷運車站與交通場站，盼完善公車轉乘接駁，目前也持續增設智慧型站牌。