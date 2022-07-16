南投縣16日新增453例本土確診個案，死亡人數新增1人；衛生局宣布，21日將獲配首批莫德納兒童疫苗8000劑，可提供滿6個月至5歲嬰幼兒基礎劑接種，即日起家長可洽縣內45家合約診所及13鄉鎮衛生所預約，南投縣最快將於22日提供開放接種。

衛生局陳南松局長說，目前疫情雖逐漸平緩，但有出現Omicron的亞型變異株BA.4、BA.5個案，全國已有多名嬰幼兒感染後出現中重症狀況，食藥署也於6月17日召開專家會議，己核准通過莫德納疫苗緊急使用授權，可使用於滿6個月至5歲之嬰幼兒。南投縣滿6個月至5歲之嬰幼兒人數約有1萬4000人，中央以該年齡層人口約5成7的比率，分配嬰幼兒疫苗8000劑。

南投縣衛生局表示，考量嬰幼兒父母以上班族居多，為方便家長們毋須請假，在周六假日帶家中寶貝前往合約院所接種疫苗，衛生局13鄉鎮市衛生所於23日暫停休假，在衛生所（南投市在慈濟南投聯絡處）開設假日接種站，並使用明信片方式通知家長依指定時間前往接種。

另針對家長擔心嬰幼兒接種疫苗使否有不適症狀？衛生福利部傳染病諮詢會預防接種組(ACIP)說明，在該族群之臨床試驗中，不良反應大多屬於輕微、暫時性的，接種第2劑後不良反應的發生率通常高於第1劑。

其中受試者最常見的不良反應為躁動、哭鬧、注射部位疼痛、腫脹及發紅、嗜睡、食慾不振、發燒等，臨床試驗中沒有發現心肌炎、心包膜炎或死亡案例，未來將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，保障嬰幼兒接種疫苗之安全。

南投縣衛生局提醒，家長帶家中嬰幼兒接種時，請記得攜帶通知單及健保卡，若嬰幼兒曾確診過，指揮中心建議可自發病日或確診日（無症狀感染者）起計算，至少間隔3個月後，再接種新冠疫苗。