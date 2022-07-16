感情從來沒有道理可言，有些星座特別果敢，一旦決定分手就不會回頭，不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座容易在分手後重修舊好，但各自吃回頭草的理由卻不盡相同。

▍白羊座：太衝動

白羊座個性衝動，管不住自己的脾氣，因此容易鑄下錯誤的決定，等到脾氣一過就又會後悔不已。白羊座面對感情同樣如此，但其實他們心腸不壞，也很體貼、照顧戀人，只是一旦在氣頭上，就算是最親密的另一半，白羊座也會大發雷霆，甚至憤而提出分手，但事後又會主動登門負荊請罪，請求復合。

▍雙子座：太善變

雙子座性格善變，擁有多重人格，因此經常搖擺不定，這也導致另一半會因為雙子座喜怒無常的表現而不知所措。尤其是雙子座會在自己不高興的情況下，擅自向對方提出分手，但分手之後又會非常矛盾，常常糾結在愛與不愛之間，最後情不自禁的去挽回失去的戀情。

▍巨蟹座：太心軟

相較於白羊座和雙子座會主動挽回前任，巨蟹座雖然外表堅強，但是對於逝去的愛情並不會主動挽回，無奈因為心地善良，面對前任苦苦糾纏著復合，巨蟹座很可能會因為一時心軟而妥協，最終被動的與對方和好如初，只不過巨蟹最後也可能因為心裡覺得委屈，感情上很難開花結果。