新竹縣北埔和峨眉兩鄉茶農栽種製作的東方美人茶（膨風茶），今年受到連續梅雨影響減產，北埔鄉農會進行為期5天的優良茶評鑑比賽，16日最後複審結果，由茶農徐耀良奪得特等獎。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡指出，今年5月連續梅雨，雨水過多影響採茶時程，並且陰雨天缺乏日照，茶葉萎凋從以往半日延長到2天，致產量各有減，參加比賽的點數變少，不過品質不受影響。

今年優良茶評鑑報名參賽點數969點，實際繳茶948點，每點繳交11台斤6兩，總數量為10783台斤8兩，分初審和複審。

莊烘岡表示，評分標準依據茶葉外觀、香味及水色等做評比，3年前由茶改場訓練及考試合格的茶農建立初審團制度，甄審出的評茶委員平均年齡39歲，在12到15日對參賽茶葉進行初審，16日則由茶改良專家做複審。

茶改場產業服務課研究員兼課長林金池指出，5月連續下了16天梅雨，小綠葉蟬存活不易，下雨期間經過小綠葉蟬叮咬的茶葉可能繼續生長，茶葉可能會出現反青現象，入等茶葉品質都很優良，不過一等、二等、三等比例略有調降。

評分結果，由縣長楊文科揭曉獎項，他讚譽評審味覺厲害，評出入等的比賽茶，香氣迷人又甘醇，是名副其實的「茶金」，並恭喜獲獎的茶農。

比賽常勝軍的茶農徐耀良再次抱回特等獎，其子徐維伸表示，他自幼在茶園成長，退伍後返鄉務農製茶，用所學的設計專長行銷美人茶，也參加初審委員制度，今年雨水過多，製茶難度很高，很考驗製茶功夫，得到特等獎是意料之外的驚喜！